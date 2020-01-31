مصفوت والحصن يستضيفان الحمرية والذيد اليوم

تقام اليوم 3 مباريات ساخنة في الجولة الأخيرة من دور الذهاب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يستضيف مصفوت فريق الحمرية في لقاء مصيري للفريقين، ويستقبل الحصن فريق الذيد في ديربي الإمارة الباسمة، بينما يتواجه دبا الفجيرة والعروبة في ديربي الساحل الشرقي، وتقام المباريات الثلاث في الخامسة وعشر دقائق.

يستقبل الحصن صاحب المركز الثاني فريق الذيد في مواجهة مهمة للحصن الثاني برصد 21 نقطة والذي يتطلع إلى تحقيق الفوز السابع اليوم ليتساوى مع الإمارات صاحب ال24نقطة.

وضمن فريق الإمارات صدارة الدور الأول رغم غيابه عن الجولة بعد فوزه على مصفوت، وسيبقى دبا الحصن في المركز الثاني حتى في حال فوزه لأن الإمارات تعادل معه على ملعبه وستكون الأفضلية للصقور بفضل المواجهات المباشرة.

ويدخل الحصن لقاء اليوم بمعنويات فوزه الأخير على العروبة والذي كان مهماً للغاية وتحقق بصعوبة، كما يخوض المواجهة بتشكيلة مكتملة، ويعول المدرب سليمان البلوشي على أوراقه الرابحة المتمثلة في البرازيلي رودريغو ومواطنه رافائيل والمقيم تافادزوا.

ومن جهته، يرى الذيد(10 نقاط) أن المواجهة فرصة للاستمرار في الطريق الصحيح بعد فوزه الأخير على التعاون، وكان فريق المدرب محمد العجماني أوقف مسلسل النتائج غير الجيدة بفوزه الأخير ويستهدف فوزاً جديداً اليوم، وخاض الذيد تسع مباريات فاز في ثلاث مباريات وخسر خمساً وتعادل في واحدة.

رحلة خطرة

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وبملعب مصفوت تقام مباراة تحدد مصير طرفيها، فمصفوت (12 نقطة) والحمرية (16 نقطة) يرغبان في إنعاش حظوظهما في المنافسة على الصعود، وقد تكون فرصة مصفوت أشبه بالمستحيلة لكن على الورق ما زالت موجودة، وبالنسبة للحمرية ما زال قريباً من فرق المقدمة وفوزه في لقاء اليوم سيقربه أكثر.

وسيحاول مصفوت استغلال لقاء اليوم لتحقيق فوزه الرابع بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مثلها، وربما يستعيد الفريق جهود لاعبه الفرنسي فاتري ساخي في المواجهة ووجوده إلى جانب ياسين وفكيتور وروبرت غانسا وأحمد ناصر سيمثل خطورة كبيرة على العنابي.

أما الحمرية فقد تعادل مع البطائح في الجولة الماضية وبات مطالباً بالفوز في مباراة اليوم وأي نتيجة أخرى ستضعف حظوظه لأن الفارق مع الإمارات والحصن ودبا الفجيرة سيتسع.

وسيرمي المدرب غازي الغرايري بثقله في المواجهة من أجل العودة بنقاطها، ولم يعد المدرب في موقف يحتمل غير قيادته الفريق للفوز،وستكون مباراة اليوم مفصلية بالنسبة للعنابي وعليه أن يعلم أن رحلته إلى مصفوف ستكون محفوفة بالمخاطر فهو يواجه فرقة مميزة وقادرة على هزيمة أي منافس.

مواجهة خاصة

وفي ملعب دبا الفجيرة سيتابع الجمهور مواجهة خاصة بين النواخذة والعروبة، والمباراة ديربي إلى جانب أهميتها التقليدية في تحسين وضعية الفريقين وتقدمهما إلى مركز أفضل وتهم المباراة فريق النواخذة أكثر لأنه مرشح للصعود وما زالت فرصه كبيرة في تحقيق هذا الهدف فالفريق لديه 17 نقطة في المركز الثالث وعلى بعد سبع نقاط من الإمارات وأربع من الحصن، لكن دبا لعب تسع مباريات مقابل عشر للإمارات وتسع للحصن وكان قد تعادل في المباراة الأخيرة مع الحصن وعد التعادل بمثابة خسارة لجهة انه لم يقلص الفارق في الأخير ولم يفز على منافس مباشر وهذه اكبر مشاكل دبا أنه لم يفز على أي من منافسيه المباشرين فهو خسر من الإمارات والحمرية وتعادل مع البطائح والحصن، وفوزه في مباراة اليوم ضروري ليضمن الاستمرار في مطاردة الصقور والحصن، ويدرك المدرب سيرجيو ولاعبوه أن الخسارة تعني اتساع الفارق مع الحصن إلى سبع وهو ذات الفارق الذي سيكون مع الإمارات لذلك سيفعل دبا كل شيء ليتجنب ذلك، وينتظر أن يشارك مع الفريق في لقاء اليوم المدافع ياسر سالم بعد التعاقد معه قادماً من الفجيرة.أما العروبة فهو يستهدف تحسين ترتيبه فالمنافسة على الصعود باتت صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، وللفريق ثماني نقاط من فوزين وتعادلين وخمس هزائم احتل بها المركز التاسع.