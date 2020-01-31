شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعثر في محطة ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أنقذت ركلة جزاء متأخرة النصر متصدر الدوري السعودي من فخ الخسارة أمام مضيفه ضمك متذيل الترتيب لتنتهي المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالتعادل 1-1 في افتتاح الدور الثاني. تقدم ضمك في الدقيقة 52 عن طريق فيصل شافعي وانتظر النصر حتى الدقيقة 98 ليلحق بالتعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها هدافه عبدالرزاق حمدالله. وحافظ النصر على الصدارة «34 نقطة» مؤقتاً بفارق نقطتين عن غريمه الهلال الذي تنتظره مباراة على نفس الملعب أمام أبها.

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