نهيان بن زايد: أبوظبي وجهة رئيسية للرياضات الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي بطولة العالم للسبارتن، والتي تشمل ثلاث فئات هي: النخبة، الناشئون، الفرق، وذلك يومي 4 و5 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل في منطقة الظفرة، وتحديداً في مدينة ليوا «تل مرعب»، ما يمثل مكسباً رياضياً جديداً، ويؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن، والتي تؤكد حرص والتزام أبوظبي، ودورها الريادي في جذب واستقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية، بما يعكس نهجها الدائم، وخططها الفاعلة لاستدامة المنجزات الرياضية، ومواصلة مسيرة التنمية بالتخطيط ودراسة أفضل التجارب الدولية، لتغدو أبوظبي منصة عالمية للرياضات الجديدة.

وقال سموه: «تمثل استضافة بطولة العالم للسبارتن للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وخارج أمريكا، مكسباً حقيقياً لأجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في أبوظبي لعام 2020، ولمحبي الرياضة التي تحقق نقلة نوعية وانعطافة كبيرة في مسيرة تطوراتها التي تتناغم مع خطط أبوظبي واهتمامها الكبير برفد المسيرة الرياضية بفعاليات مهمة لرياضات جديدة تعتمد على اللياقة البدنية والقدرة على كسب التحدي».

وتابع سموه: «نولي أهمية كبيرة لتنظيم الحدث العالمي في منطقة الظفرة، وفي ليوا ذات الطبيعة الصحراوية، وسط مشاركة الآلاف من المشاركين من مختلف دول العالم».

مضيفاً سموه: «حريصون عبر فعاليتنا الرياضية على إبراز معالم ومواطن الجمال لإمارة أبوظبي للعالم أجمع، وتسليط الضوء على ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، والتأكيد على القيم السامية للإمارات، وانفتاحها على العالم بسلام ومحبة وتسامح، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في تحقيق التقارب وتواصل الشعوب على أرض الإمارات».

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وأضاف سموه: «تفخر أبوظبي بالشراكات المهمة مع المؤسسات الرياضية العالمية، والتي تثمر في كل عام الكثيرَ من المبادرات الداعمة لمسيرة التطوير والتقدم في أبوظبي؛ لمواكبة التطورات التي تعاصرها الدولة في الوقت الراهن، مبيناً سموه أن مثل هذه المناسبات الرياضية المهمة تدعم التنوع في المشهد الرياضي، لتستقبل أبوظبي كافة رياضيّي العالم بجميع بطولاتها لعام 2020، وهو الأمر الذي يجدد قدرتها التنظيمية المبهرة، وخبراتها الكبيرة في إدارة كافة الفعاليات بإشادات وأصداء عالمية واسعة».

وتم عقد مؤتمر صحفي في نيويورك، مساء الأربعاء الماضي، بحضور عبدالله شاهين القنصل العام للدولة في نيويورك، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن الذي قام بتسليم علم البطولة لأبوظبي رسمياً التي ستشهد استضافة الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام للمرة الأولى خارج أمريكا.

كما حضر المؤتمر الصحفي نيكول ميريكل بطلة العالم في سبارتن، وسهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات، وناصر الزعابي مدير إدارة الاتصال والإعلام في مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب العديد من ممثلي الوسائل الإعلامية الأمريكية.

وتشهد بطولة العالم مشاركة آلاف المشاركين من النخبة والناشئين والفرق المتأهلين، إضافة إلى الآلاف في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بالإعلان عن تنظيم بطولة العالم للسبارتن للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها هذا النوع الجديد من الرياضات.ويبلغ مجموع جوائز سباق النخبة الذي يقام يوم 4 ديسمبر 120 ألف دولار أمريكي؛ حيث سيتخلل السباق 30 حاجزاً بمشاركة بطل العالم للسبارتن روبرت كيليان، وبطلة العالم نيكول ميريكل، بجانب مشاركين يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم، فيما تقام يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/‏كانون الأول سباقات الناشئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و14 سنة.