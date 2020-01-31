شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يقهر فيدرر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً، وحامل اللقب غريمه السويسري روجيه فيدرر الثالث؛ عندما تغلب عليه (7-6) (7-1) و(6-4) و(6-3) في ساعتين و18 دقيقة، وبلغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا للتنس.
ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي الأحد مع النمساوي دومينيك تييم الخامس أو الألماني ألكسندر زفيريف السابع.
وبات ديوكوفيتش على مشارف لقبه السابع عشر الكبير، والاقتراب من الكبيرين فيدرر صاحب الرقم القياسي (20 لقباً)، والإسباني رافايل نادال (19 لقباً)، الذي خرج من ربع النهائي على يد تييم.
وواصل ديوكوفيتش تفوقه على فيدرر في المواجهة ال50 بينهما؛ حيث تغلب عليه للمرة ال27 مقابل 23 خسارة، فأنهى حلمه بمعادلة رقمه القياسي في عدد الألقاب في ملبورن، والظفر باللقب ال21 في الجراند سلام.
ولم يفز السويسري على ديوكوفيتش في الجراند سلام منذ 2012.
وبدأ فيدرر المباراة بقوة وكان في طريقه إلى حسم المجموعة الأولى بسهولة؛قبل ان يخسرها بعدما تأثر بالإصابة في عضلات المحالب التي دفعته إلى طلب الطبيب،والعودة إلى غرف الملابس للعلاج،وبدا تأثير الإصابة واضحاً على السويسري في المجموعتين الثانية والثالثة.
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