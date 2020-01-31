شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم حتا بصعوبة وبثلاثة ارتكاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قطع شباب الأهلي خطوة جديدة على طريق تمكين صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين، باجتيازه ضيفه حتا بصعوبة بالغة بهدف نظيف للأرجنتيني كارتابيا في مباراتهما، رافعاً رصيده في المركز الأول إلى 35 نقطة.

جاء الفوز بأداء غير مقنع للمتصدر، ووضح أن المدرب أروابارينا حسب لحتا ألف حساب، وذلك عبر الدفع بثلاثة لاعبين ارتكاز هم حسن إبراهيم وعبدالله النقبي وعيد خميس، لإيقاف خطورة الفريق الضيف في الاستحواذ على الكرة، لكن هذه الطريقة لم تجد نفعاً، حيث كان «الإعصار» الطرف الأفضل وسنحت له العديد من الفرص أهدرها برعونة.

والواقع أن مشكلة حتا في إنهاء الهجمة، وليس صنعها، لذلك بدأ العمل الرائع من قبل مدربه اليوناني كونتيس في جعل فريقه الأكثر استحواذاً في الدوري من دون فائدة، مع توالي هزائم الفريق الذي يحتل حالياً المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

ومرر حتا في 14 مباراة خاضها ستة آلاف و809 تمريرات، لكنه لم يسجل سوى 10 أهداف، أما شباب الأهلي المتصدر فقد مرر عدد كرات أقل من حتا على مدى 14 مباراة (ستة آلاف و323 تمريرة) لكنه في المقابل سجل 32 هدفاً.

ومن جهته، أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عقب المباراة عدم رضاه عن أداء فريقه أمام حتا، مؤكداً أن المردود السلبي يعطي جرس إنذار للاعبين بضرورة استعادة مستواهم وتقديم الأداء المعروف عنهم في المباريات القادمة.

وأضاف: لا بد من تقديم الشكر للاعبين على جهودهم التي آلت للفوز، ورغم ذلك يتعين علي كمدرب أن أعيد رؤية المباراة لتقييم مردود الفريق في اللقاء، فلم نقدم الأداء المنتظر، وافتقدنا الشراسة الهجومية، وعلينا أن نقيّم أنفسنا لمعرفة الأخطاء وعلاجها جرياً على عادتنا.

وقال: المباراة لم تكن سهلة كما يظن البعض، واللاعبون لم ينفذوا الخطة الموضوعة بالشكل المطلوب، وفقدنا الضغط على المنافس، وقطعت منا تمريرات كثيرة في منتصف الملعب خاصة في الشوط الأول.

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وتابع: في الشوط الثاني تحسن الأداء، ولكن بقيت السلبية موجودة، وتأخرنا في ردة الفعل في بعض الكرات.

عودة ماجد

وعن عودة ماجد حسن، والتدوير بين اللاعبين، قال: ماجد يتدرب مع شباب الأهلي منذ أسبوع فقط، وعليّ إعطاؤه الوقت اللازم للعودة التدريجية، خاصة ونحن نحتاج إلى لاعب بإمكاناته، يشكل دعماً قوياً لخط الوسط، مع ملاحظة أن تدوير اللاعبين ضروري مع عدم إحداث أي خلل بالفريق.

من جهته، قال اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا: قمنا بإجراء بعض التغييرات على التشكيلة لخوض المباراة، وإنعاش الفريق، ورغم الخسارة، فإنني سعيد بأداء الفريق، وخاصة العناصر الشابة، ولو استغل اللاعبون الفرص التي أتيحت لنا لكان الوضع تغير تماماً.

وأضاف: شباب الأهلي هدد مرمانا أكثر من مرة، وهذا طبيعي لأنه يلعب على ملعبه، وهو فريق هجومي، ولعبنا بتوازن بين الدفاع والهجوم، والشيء الوحيد الذي افتقدناه اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمة، ولو نجحنا في ذلك ما كنا خسرنا.

وتابع: أتمنى حصد النقاط بداية من المباراة المقبلة، خاصة أننا لا نزال بعيدين عن المركز الذي يسمح لنا بالبقاء في دوري المحترفين، ونركز الآن على لقاء خورفكان، ونتمنى أن يكون روزا ونيلتون في مستوى أفضل في المباراة المقبلة، لأنهما لم يصلا بعد إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، ونتمنى أن يمنحانا خيارات أفضل أمام المرمى.

وعن إمكانية عقد صفقات جديدة لتدعيم حتا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال: «إغلاق باب الانتقالات يوم 3 فبراير المقبل، ونحن مستعدون للتعاقد مع لاعب مواطن أو مقيم لتدعيم صفوف الفريق خلال الأيام القادمة قبل غلق باب الانتقالات».