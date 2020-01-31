شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الواعدين لأندية أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا) مهرجان اللاعبين الواعدين بمشاركة 180 لاعباً مواليد 2009 و2011 من مختلف مدارس الكرة وأكاديميات أندية أبوظبي، وذلك بمقر أكاديمية نادي الجزيرة في منطقة الشامخة.

وتم خلال المهرجان التعرف بشكل أكبر إلى آلية عمل مدارس وأكاديميات الأندية، والاطلاع على المستوى الفني للاعبين الواعدين في هذه الفئة العمرية، وفق المعايير والشروط التي حددها «فيفا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الواعدين لأندية أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.