خورفكان يحقق انتصار الألفية الجديدة على الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

كان لافتاً أن حساب نادي خورفكان الرسمي على «تويتر» غرّد بعد نهاية مباراة «النسور» مع الشارقة، والتي انتهت بفوز تاريخي للخضر على «الملك» (2-1) في الجولة ال14 من دوري الخليج العربي، وكتب: «وبشر الصابرين».

كانت التغريدة التي تمت إزالتها لاحقاً من الحساب الرسمي؛ لأسباب غير مفهومة، معبرة عن الواقع، فخورفكان نال فوزه الأول هذا الموسم، وبعد 13 مباراة لم يعرف فيها طعم الانتصار، كما أنه جاء على حساب الشارقة الذي لم يفز عليه «النسور» على مدى مبارياتهما في الألبفية الجديدة؛ أي منذ عام 2000.

التقى خورفكان والشارقة منذ عام 2000 حتى 2020 في العديد من المباريات في الدوري والكأس دون أن ينجح فريق «النسور» في الفوز، قبل أن يفعلها الأربعاء في 29 يناير/‏كانون الثاني 2020 الذي سيعد يوماً خاصاً عند أبناء الخور، وهو مابدا من خلال الفرحة الكبيرة للاعبين ومشجعيهم إن كان في الملعب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحيا خورفكان بفوزه آماله بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، وهو يبتعد 3 نقاط فقط عن الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر.

أما الشارقة فاستمر في مسلسل التراجع الذي يعيشه في آخر خمس مباريات التي لم يعرف فيها طعم الفوز؛ حيث تعادل مرة وخسر في أربع مباريات متوالية، ليتوقف رصيده في المركز الرابع عند 24 نقطة، ويفقد منطقياً فرصة الدفاع عن لقبه؛ بعدما ابتعد عن الصدارة بفارق 11 نقطة.

ويتطلع الشارقة الذي فقد 18 نقطة من أصل 42 ممكنة، للمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة الآسيوية؛ وهو ما أكده المدرب عبد العزيز العنبري في المؤتمر الصحفي، ولكن حتى هذا قد لا يكون متاحاً في ظل المنافسة القوية؛ حيث إن الوصل صاحب المركز الثامن يملك 22 نقطة، ولا يفصله عن الرابع غير نقطتين فقط.

سعادة فائز

من جهته، عبر المدرب الصربي جوران مدرب خورفكان عن سعادته بالفوز على الشارقة، وقال: «الشيء المهم أن يكون هذا الانتصار حافزاً للمزيد من الانتصارات في المباريات القادمة خصوصاً وأن المواجهات القادمة نارية ومهمة، وتجمعنا مع المنافسين المباشرين معنا على الهبوط».

وتابع: «في السابق كنا نلعب من دون رأس حربة، وهذه أول مرة نلعب بفريق متكامل؛ لذلك ظهر الفريق بشكل أفضل عما كان عليه سابقاً»، وأشاد بجهود اللاعبين الأجانب الذين انضموا للفريق حديثاً، وقال: «كان تأثيرهم واضحاً على النتيجة».

أما عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة فقال بعد المباراة: كمدير فني للفريق أتحمل مسؤولية الخسارة كاملة.

واعترف العنبري أن المنافسة على لقب الدوري أصبحت صعبة، وأن «الملك» يتطلع ليكون من بين الأربعة الأوائل، وهذه استراتيجيته منذ بداية الموسم.

وقال العنبري: سنعمل على تقديم الأفضل في الفترة القادمة، وسبق وأن صرحت من قبل بأن هدف الفريق في الموسم الحالي أن يكون ضمن فرق المقدمة، وإذا حافظنا على البقاء في الواجهة ضمن المنافسين سيكون أمراً جيداً.

ورأى أن الشارقة قادر على العودة على الرغم من الهزائم الأخيرة، وقال: «أنا متفائل بالمجموعة الحالية من اللاعبين وثقتي فيها كبيرة».

أما حول السلبية التي يلعب بها الفريق في الهجوم خصوصاً فيما يتعلق بمستوى المهاجم ريكاردو جوميز، قال العنبري: «لا أستطيع أن ألوم أي لاعب فالكل يبذل ويجتهد، ولا أعتقد أن هناك لاعباً يقصر في الملعب، فالكل يقوم بواجبه على أكمل وجه».

وكان المدافع عبدالله غانم هو الوحيد من بين لاعبي الشارقة الذي تجاوب مع وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة،وقال غانم: نحن جميعاً نتحمل مسؤولية الخسائر، وكل ما أستطيع قوله علينا مراجعة حساباتنا وطالما أننا نخسر فمن المؤكد أن هناك تراجعاً في المستوى ولا أعرف سبب هذا التراجع؛ لكن يجب أن نراجع حساباتنا؛ كي نعود أقوى وأفضل مما كنا عليه في السابق.

وأضاف: الدوري أصبح أصعب من قبل؛ لكن نحن عازمون على العودة القوية وأمامنا بطولة الكأس ودوري أبطال آسيا، ولا بد من الظهور المشرف، والأداء القوي.



فهد حديد: دافع معنوي

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أكد فهد حديد لاعب وسط خورفكان أن الفوز على الشارقة يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للفريق خلال الفترة القدمة، وقال: «طوينا صفحة الدور الأول ونتطلع لمباريات الدور الثاني من أجل العودة القوية وحصد النقاط للمحافظة على بقاء الفريق في دوري الخليج العربي».

وتوجه فهد بالشكر إلى كل من سانده ووقف معه في الفترة الماضية.



جوميز يودع غرفة الملابس بالدموع



كانت مباراة خورفكان الأخيرة لريكاردو جوميز مهاجم الشارقة، حيث ودع زملاءه في غرفة الملابس بالدموع، بعدما تم تبليغه بقرار الاستغناء عنه وقيد البرازيلي كايو مكانه، ولاسيما أن باب «الميركاتو الشتوي» يقفل في الثاني من فبراير/شباط المقبل.

يذكر أن جوميز مطلوب للعب في الفيصلي السعودي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.



إصابات واختيارات خاطئة وراء التراجع



فقد فريق الشارقة هيبته وعنفوانه وشخصيته بغياب اللاعب إيجور كورنادو بداعي الإصابة، وهذا أحد الأسباب، وليس السبب الرئيسي، بل هناك عوامل أخرى، منها مشكلة الجهة اليمنى التي لم يوجد لها حل، ولم ينجح ميلوني في شغلها، وإذا عدنا إلى الأهداف التي هزت شباك الشارقة في مباريات عجمان والوحدة والظفرة وخورفكان فجميعها جاءت من الجهة اليمنى لدفاع الشارقة، وكان من الأفضل إشراك علي الضنحاني الذي نجح مع منظومة الفريق في الموسم الماضي.

وكان تم إشراك ماجد سرور وميلوني في الجهة اليمنى وكلاهما يفتقد الإحساس بالنواحي الدفاعية، وربما يكون رفض الضنحاني للتجديد بنفس قيمة العقد السابق سبباً في عدم مشاركته.

ومن الأسباب أيضاً تواضع مستوى رافائيل ريسندي في مباراتي خورفكان وشباب الأهلي كصانع ألعاب، فقد ظهر تائهاً، بدليل أن العنبري استبدله مع نهاية الشوط الأول في المباراتين.

وكان من الخطأ في لقاء خورفكان الدفع بشاهين عبدالرحمن الغائب عن اللعب التنافسي والودي لمدة طويلة بسبب الإصابة.

وجاءت مشاركة جوميز كأساسي خصماً على الفريق، خصوصاً أن اللاعب كان يعلم أنه سيغادر قائمة الفريق، أما ماجد سرور فقد تراجع مستواه، فهو خارج نطاق الخدمة، ولم يقم بأي دور دفاعي أو هجومي من واقع مركزه.

ويتردد بأن الحسن صالح وشوكوروف يشاركان وهما مصابان، وكلها أسباب للتراجع الفني، مع الأمل باستعادة الشارقة لتألقه قريباً.