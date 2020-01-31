الوحدة يعزز تقدمه في الترتيب ببصمة الوافدين الجدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكدت التعاقدات الأخيرة لنادي الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية أهميتها، وساهم تغيير جلد «العنابي» عقب 8 صفقات جديدة في العودة بقوة إلى الطريق الصحيح وتحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بتغلبه على الفجيرة 2-1.

جاء الفوز الصعب على «الذئاب» عبر خميس إسماعيل أحد الوافدين الجدد في تشكيلة الإسباني مانويل خمينيز، وكان هدف خميس الصاروخي أجمل لقطة في المباراة، حيث منح العنابي الفوز و3 نقاط صعدت به مركزين إلى الأمام ووصل للمركز السادس برصيد 23 نقطة.

كما تألق الكونغولي موبوكو وبدأ يدخل قلوب الوحداوية بسرعة، بجانب المستوى المميز الذي يقدمه فارس جمعة في الدفاع والكوري الجنوبي لي ميونغ في منطقة الوسط، وبالتالي وضح من المباراة الدور المميز للرباعي الذي بدأ المشاركة في آخر ثلاث جولات من دوري الخليج العربي.

وأحبطت انتفاضة الوحدة في آخر 10 دقائق مغامرة «الذئاب» الذي كاد يعود لسكة الانتصارات، بعد غياب منذ الجولة العاشرة، بعدما كان تقدم بهدف للبرازيلي جيفرسون رغم النقص العددي، ولكن صداقة الهداف تيجالي للشباك والبصمة الأولى لخميس إسماعيل مع فريقه الجديد لم تسمح باكتمال المشهد لصالح أبناء مجيد بوقرة الذي خسر بسيناريو قريب من هذا في لقاء الظفرة في الجولة 13.

وكانت المباراة شهدت هتاف جماهير العنابي عقب إحراز الفجيرة للهدف الأول وهو منقوص عقب طرد اللاعب عبدالله حسين وطالبت برحيل المدرب خمينيز، وانسجم هذا الهتاف مع الآراء التي يدونها مشجعو الوحدة على منصات التواصل الاجتماعي وأنهم يرون أن خمينيز مدرب عادي لا يرقى لمستوى الوحدة.

ورد الإسباني خمينيز مدرب الوحدة على مطالبة الجماهير برحيله أنه لا يشغل نفسه كثيراً بما حدث، مبيناً أن الجمهور دائماً يضع المسؤولية على المدرب.

وقال: أحترم رأي جمهور الفريق، هم دائماً يضعون اللوم على المدرب، وكأنه هو من يضيع الفرص، ويستقبل الأهداف، في الأخير لست قلقاً من هذه الهتافات، وأعرف ماذا يجب أن نفعل وماذا يحتاج الوحدة.

وبدروه، تحسر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة على خسارة فريقه، وأكد بوقرة أنه لا يخشى هبوط معنويات لاعبيه عقب توالي الهزائم، مشدداً على أهمية التركيز في المباريات المقبلة وتفادي الحصول على البطاقات الحمراء.

وأهدى خميس إسماعيل لاعب خط الوحدة الهدف الذي سجله في مرمى الفجيرة ومنح فريقه 3 نقاط مهمة إلى جمهور العنابي، وقال: «كان

يجب علي أن أقدم الهدية الأولى لجمهور الوحدة لترحيبه ودعمه لي عقب انضمامي للفريق مؤخراً»، مضيفاً: أتمنى أن تتواصل الهدايا لهذا الجمهور الوفي، وأحرص على تقديم الأداء الأفضل والمساهمة مع زملائي في تحقيق الانتصارات.

وشدد يوسف السعدي مدير الفجيرة على أهمية أن يخدم الفريق نفسه بنفسه، ولا ينظر لنتائج الفرق القريبة منه في جدول الترتيب، وقال: «حتى لو ظلت هذه الفرق تخسر فهذا لن يفيد بشيء، لأننا نظل في نفس المركز، وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة، ونحقق الانتصار كما فعل بني ياس وحقق فوزين غادر بهما محطة الفرق المتأخرة في الجدول».

وأشار السعدي إلى أن الطرد أثر في سير المباراة، وهذا نفس ما حدث في لقاء الظفرة، وأكد أن الفريق يتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات أمام المتصدر شباب الأهلي في الجولة القادمة.