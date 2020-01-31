المحمود: تعزيز لقوة أبوظبي التنافسية في العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، أن مواصلة خطط احتضان أهم البطولات الرياضية في العالم؛ يقود أبوظبي لتعزيز قوتها التنافسية في مختلف المجالات الحيوية، ويثمر عن المزيد من النجاحات لمكانتها العالمية، مشيداً باستضافة بطولة العالم للسبارتن، التي ستقام في ليوا بمنطقة الظفرة، ما يمثل نجاحاً لرياضة أبوظبي.

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