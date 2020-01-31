شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعود إلى الشامخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد يختتم بني ياس تدريباته اليوم على ملعبه الرئيسي بالشامخة، استعداداً لمواجهة الظفرة السبت في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، والتي تمثل افتتاحية مباريات «السماوي» على ملعبه بعد انتهاء أعمال الصيانة. ويعتبر تدريب اليوم الأول لبني ياس على ملعب الشامخة منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد أن كان يخوض تدريباته طوال الفترة الماضية على أحد الملاعب الفرعية بالنادي، نظراً لأعمال الصيانة في الملعب الرئيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بني ياس يعود إلى الشامخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.