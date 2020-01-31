شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع إسلام خان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام
وصل أمس إلى الإمارات لاعب العين الجديد الكازاخستاني باويرزهان إسلام خان «26 سنة» وخضع للكشف الطبي فور وصوله، وتشير المصادر الى ان «الزعيم» سيوقع معه عقداً حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.
ويلعب إسلام خان في مركز صانع الألعاب والوسط الهجومي، وسيكون بديلاً للجزائري مزيان الذي رحل إلى الترجي التونسي.
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