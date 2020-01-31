شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يودع دولية دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
ودع منتخب الإمارات بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد خسارته بصعوبة أمام جمعية سلا المغربي 80 - 85 أمس في الدور ربع النهائي.
وبرز النجم اللبناني فادي الخطيب الذي يلعب ضمن صفوف منتخب الإمارات، والنجم التونسي رضوان سليمان لاعب سلا، حيث كان الأول أفضل مسجل في المباراة برصيد 34 نقطة، مقابل 27 نقطة للثاني.
كما تأهل إلى نصف النهائي فريق الرياضي اللبناني بفوزه على مواطنه بيروت 85-74، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع مواطنه هوبس الفائز على حساب الرادسي التونسي 82 - 78.
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