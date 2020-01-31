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الظفرة يضم البخيت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعاقد الظفرة مع الأردني ياسين البخيت الذي أنهى اتحاد كلباء عقده مؤخراً، على ان يحل في قائمة «الفارس» بديلاً للهولندي ميخائيل راشوفيل.

من جهة أخرى، يفتقد الظفرة في مباراته المقبلة أمام بني ياس البرازيلي جارديل الذي يفضل الجهاز الفني عدم المغامرة به بسبب إصابته في أنفه، بينما يستعيد عبدالرحمن يوسف بعد انتهاء فترة إيقافه.

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