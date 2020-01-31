قال المستشار "مرتضي منصور " رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك, أنه تم اتخاذ إجراء مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يتضمن مستندات تؤكد مدى العداء والإرهاب الموجود فى قطر ما يهدد سلامة اللاعبين.
وتابع "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : قضية لعب الزمالك مباراة السوبر الإفريقى فى قطر أصبحت مسألة أمن قومى، معللا ذلك بما يقوم به إعلاميو قطر المأجورين من تشويه لصورة مصر والمصريين، والتحريض على الإرهاب
وأختتم حديثه قائلا : أجهزة الدولة هى التى ستحدد ما إذا كان الزمالك سيغادر إلى قطر أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لعب الزمالك مباراة السوبر الإفريقى فى قطر أصبح مسألة أمن قومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.