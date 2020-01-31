مرتضى منصور: لعب الزمالك مباراة السوبر الإفريقى فى قطر أصبح مسألة أمن قومى

قال المستشار "مرتضي منصور " رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك, أنه تم اتخاذ إجراء مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يتضمن مستندات تؤكد مدى العداء والإرهاب الموجود فى قطر ما يهدد سلامة اللاعبين.

وتابع "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : قضية لعب الزمالك مباراة السوبر الإفريقى فى قطر أصبحت مسألة أمن قومى، معللا ذلك بما يقوم به إعلاميو قطر المأجورين من تشويه لصورة مصر والمصريين، والتحريض على الإرهاب

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وأختتم حديثه قائلا : أجهزة الدولة هى التى ستحدد ما إذا كان الزمالك سيغادر إلى قطر أم لا.