«خالد بيومي» ينفي انضمامه لقناة الزمالك

نفي الناقد الرياضي "خالد بيومي" و المحلل بقنوات "أبو ظبي" الرياضية، انضمامه إلى قناة نادي الزمالك الفضائية التي انطلقت مؤخرا. وكتب "بيومي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كل ما يتردد عن انضمامي لقناة الزمالك غير صحيح .. احب واحترم كل جماهير مصر ونادي الزمالك .. متابعا : سعيد بتواجدي في قناة ابو ظبي الرياضية التي اكن واحترم كل الزملاء العالمين بها

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