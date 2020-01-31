البرتغالي برونو فيرنانديز ينضم رسميا مانشستر يونايتد الإنجليزي حتي 2025

صرح مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي له بأنه تم إتمام صفقة التعاقد مع النجم برونو فيرنانديز، قادما من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بفترة الانتقالات الحالية، بعقد يمتد سنوات ونصف، من خيار التمديد لعام أخر، ولم يتم الإفصاح رسميا عن قيمة الصفقة المالية.

قال النجم برونو للموقع الرسمي لليونايتد،:”بدأ حبى لمانشستر يونايتد، من خلال مشاهدتي لكريستيانو رونالدو، عندما كان يلعب ضمن صفوف الفريق، ومن وقتها أنا معجب بهذا النادي العظيم”.

ومن من جانبه قد ذكرت عدة تقارير صحفية انجليزية بأن قيمة صفقة انتقال برونو فيرنانديز تقدر بنحو 55 مليون يورو،حيث كان فريق مانشستر يونايتد، قد كشف بالأمس أنه توصل لاتفاق مع نظيره سبورتنج لشبونه، من أجل ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وكان ينتظر فقط خضوعه للكشف الطبي والذي تم بنجاح اليوم الخميس.