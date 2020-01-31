شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية فى الطلائع بفرمان عبد الحميد بسيونى قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تدريبات لكل مركز من مراكز الملعب على حدة خلال التدريبات اليومية لفريقه حيث أعد تدريبات خاصة للمدافعين وأخرى للمهاجمين بالاضافة لتدريبات للاعبى الوسط ، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية مع 4 صفقات هى محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الاهلى لمدة 6 أشهر ، ومحمد أشرف روقة لاعب انبى لمدة 6 أشهر.

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ووضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامجا بدنيا لتجهيز كريم طارق لاعب الفريق لمواجهة نادى مصر، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلى التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف وغيابه عن مباراة الاتحاد التى خسرها الطلائع بثلاثية ومباراة المقاصة التى تعادل فيها الطلائع بهدف لكل فريق

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه كريم طارق وتالا نداى وأحمد سامى فى مواجهة نادى مصر بعد تعافيهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابهم عن مواجهة المقاصة، كما يستعيد الطلائع جهود فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا فى مواجهة نادى مصر بعدما غاب الثلاثى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث