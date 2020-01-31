شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاته و إمام ينضمان لفاروق جعفر فى لجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر مسئولو نادي الزمالك على تشكيل لجنة الكرة تضم كوكبة من رموز النادي على رأسهم فاروق جعفر و حسن شحاته و حازم إمام و أيمن يونس وسيكون دورها الملف الكروي للفريق الأول بالكامل وسيتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الساعات المقبلة.
وأخطر النادي الزمالك فاروق جعفر بتولي مهمة لجنة الكرة على أن يخاطب شحاته و حازم إمام و أيمن يونس لتشكيل اللجنة بشكل رسمي.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.
كان فاروق جعفر قد أكد فى تصريحات له أنه سعيد بالثقة التى يحظى بها من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإسناد رئاسة لجنة الكرة بالزمالك له، مشدداً على أنه منصب استشارى تطوعى لأنه اعتاد ألا يتقاضى راتباً من الزمالك "البيت الكبير" منذ اعتزاله كرة القدم لاعبا .
وأضاف فاروق جعفر، "الزمالك بيتى الكبير الذى نشأت بين جدرانه وتربيت على مبادئه وقيمه وتحت أمره فى كل شىء وفى أى وقت، ومن الطبيعى تواجدى فيه لخدمته والمساعدة فى إطار ما يشهده من تطور سريع.
وعن رئاسته للجنة الكرة، أكد فاروق جعفر أن عمل اللجنة سيكون فى إطار السياسة العامة لمجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لتطوير قطاعات الكرة وتقييم المدربين فى مختلف الفرق ووضع خريطة واضحة واستراتيجية بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى.
وتابع فاروق جعفر، رئاسة لجنة الكرة عمل تطوعى استشارى نابع من حبى للزمالك الكيان الكبير، ولم ولن أرفض نداء البيت الكبير فى أى وكل وقت لأن النادى هو صاحب الفضل علىّ فيما وصلت إليه من نجومية وشعبية وجماهيرية.
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