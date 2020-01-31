مرتصى منصور: سأكشف بالمستندات عن التهديدات بالقتل التي تلقاها الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:"ليس معنى أننا أرسلنا قائمة اللاعبين في السوبر للكاف أننا وافقنا على خوض المباراة في قطر".

وأنهى حديثه مؤكداً أنه أرسل لمسولي الاتحاد الأفريقي "كاف" جميع المستندات ورسائل التهديد التي تلقاها النادي مترجمة لعدة لغات أجنبية".

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه يتمنى فوز الأهلي على الهلال السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة لدوري أبطال افريقيا ، ويتمني وصول الأهلي مع الزمالك ايضاً لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك قائلاً : " نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك لأنى دول فرق مصرية".

Advertisements

كما تطرق مرتضى منصور أنه متعجب من إختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بإقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بقطر ، مؤكداً أن المباراة بين فريقين من قارة أفريقيا، وأنه ترك الأمر للعب المباراة والسفر إلى قطر إلى مسئولى الدولة.

تابع مرتضى منصور إنه سعيدا بظهور حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب على قناة النادى الأبيض مؤكدا أنه رمز من رموز القلعة البيضاء والكرة المصرية.

وقال رئيس الزمالك إن مواجهة فريقه أمام بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد تحصيل حاصل ولكن الفوز فيها يعتبر مهما.