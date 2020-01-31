شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : مؤتمر صحفي الأحد لتحديد موقف الزمالك من السوبر الأفريقي بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن عقد مؤتمر صحفى الأحد المقبل لتحديد موقف الفريق الأبيض من خوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.

قال منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك إن سيرسل مجموعة من الملفات والمستندات للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تؤكد الأجواء العدائية فى قطر وتهديات القتل التى تلقاها اللاعبين.

أكد رئيس الزمالك أنه الإدارة أرسلت القائمة الأفريقية للاتحاد الأفريقى لكن لم يوضح أين سيخوض السوبر الأفريقى ، مضيفاً أنه قام بترجمة خطاباته المرسلة للاتحاد الأفريقي للغة الإنجليزية و الفرنسية و أنه يتحفظ على إقامة السوبر بقطر.

كما تطرق مرتضى منصور أنه متعجب من إختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بإقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بقطر ، مؤكداً أن المباراة بين فريقين من قارة أفريقيا، وأنه ترك الأمر للعب المباراة والسفر إلى قطر إلى مسئولى الدولة. Advertisements

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتاريخ الحافل والمسيرة التاريخية لحسن شحاتة في صفوف الزمالك ومنتخب مصر.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" شحاتة كان سبباً رئيسياً في زيادة شعبية النادي في الخليج والوطن العربي بأكمله بمشواره الرائع مع كاظمة الكويتي وحصوله على أفضل لاعب اٍّسيوي".

أضاف رئيس الزمالك:" سعيد للغاية بنصائح حسن شحاتة للاعبي الزمالك وحزين للغاية من الأداء المخزي للفريق أمام وادي دجلة".

وأتم حديثه:" اتخذت بعض القرارات ولن أفصح عنها في الوقت الحالي، من أجل اعادة الضبط والربط للفريق الكروي سواء من لاعبين أو جهاز فني".