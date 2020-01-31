شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. دجلة يعلن ضم الغاني رودني أنطوى والان مع تفاصيل الخبر
كان وادى دجلة تعاقد مع أنطوى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما وأن اللاعب نجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.
تغلق اليوم 31 يناير فترة القيد الشتوية للموسم الجاري 2019 - 2020 ، حيث يستقبل اتحاد الكرة أوراق قيد اللاعبين حتى نهاية اليوم.
غاب رودنى أنطوى عن مواجهة دجلة والزمالك التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.
يستعد وادى دجلة لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة ايجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.
ويستعد وادى دجلة لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.
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