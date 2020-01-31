شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتمنى التوفيق للأهلى أمام الهلال ووصوله لنهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
تابع مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك قائلاً : " نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك لأنى دول فرق مصرية".
كما تطرق مرتضى منصور أنه متعجب من إختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بإقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بقطر ، مؤكداً أن المباراة بين فريقين من قارة أفريقيا، وأنه ترك الأمر للعب المباراة والسفر إلى قطر إلى مسئولى الدولة.
تابع مرتضى منصور إنه سعيدا بظهور حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب على قناة النادى الأبيض مؤكدا أنه رمز من رموز القلعة البيضاء والكرة المصرية.
وقال رئيس الزمالك إن مواجهة فريقه أمام بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد تحصيل حاصل ولكن الفوز فيها يعتبر مهما.
أضاف شحاتة خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك، إنه دائم التحدث وإسداء النصائح لطارق حامد بعدم الاعتراض على الحكام حتى لا يضيع مجهوده داخل الملعب.
تابع نجم الزمالك الأسبق أن طارق حامد من أكثر اللاعبين اللذين يتميزون بالروح ولا بد أن يتغاضى عن الأشياء الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر على شخصيته فى الملعب.
أكد المعلم أنه كان يتمنى وجود لاعب مثل طارق حامد فى صفوف المنتخب وقت قيادته للفراعنة" موصلا :"اللاعبين المصريين من الركيزة الأساية للمنتخب ولا يصح أن يأخذ عنهم فكرة الاعتراض على الحكام".
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