شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتمنى التوفيق للأهلى أمام الهلال ووصوله لنهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه يتمنى فوز الأهلي على الهلال السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة لدوري أبطال افريقيا ، ويتمني وصول الأهلي مع الزمالك ايضاً لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك قائلاً : " نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك لأنى دول فرق مصرية".

كما تطرق مرتضى منصور أنه متعجب من إختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بإقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بقطر ، مؤكداً أن المباراة بين فريقين من قارة أفريقيا، وأنه ترك الأمر للعب المباراة والسفر إلى قطر إلى مسئولى الدولة.

تابع مرتضى منصور إنه سعيدا بظهور حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب على قناة النادى الأبيض مؤكدا أنه رمز من رموز القلعة البيضاء والكرة المصرية.

وقال رئيس الزمالك إن مواجهة فريقه أمام بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد تحصيل حاصل ولكن الفوز فيها يعتبر مهما.

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