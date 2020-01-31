شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يضم " جدو " الاتحاد على سبيل الإعاراة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولى طنطا على الحصول على خدمات محمد ناجى " جدو " مهاجم الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 شهور على سبيل الاعارة وذلك لدعم الفريق فى بطولة الدورى المصرى والتى كلفت خزينة النادى 350 الف جنية.

وبذلك سينهى فى الساعات الجارية مسؤولى الاتحاد السكندرى الإجراءات الخاصة بالصفقة بعد انتهاء محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى من الاتفاق مع مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى حول انتقاله إلى أبناء السيد البدوى على إنهاء الإجراءات الخاصة بالصفقة .

كان نادي طنطا أنهى التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب النادي الأهلي و بيراميدز السابق على أن يتم قيده فى قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة فى بطولة الدوري الممتاز.

كما تعاقد نادي طنطا مع محمد سعيد أوكا لاعب فريق وسط الداخلية و طلائع الجيش و الرجاء السابق و بتروجت الحالي لمدة موسمين ونصف.

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أرسل مسئولو نادى طنطا عرضًا رسميًا لنادى وادى دجلة للحصول على خدمات عبد الرحمن بودى لاعب وسط فريق وادى دجلة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر متطلع بوادى دجلة أنه من الأقرب إعارة "بودى" لصفوف طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل نهائى ورسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وافق اليونانى تاكيس جونيس على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.

وأعلن مسئولو وادى دجلة ضم الغانى رودنى أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.