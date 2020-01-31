النشرة الرياضية.. الأهلي في السودان.. وإيقاف ميدو.. وقائمة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 30 يناير.

الصفاقسي يطلب لاعب الأهلي

قال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن إدارة ناديه تلقت عرضًا من جانب نادي الصفاقسي التونسي للحصول على خدمات حسين السيد على سبيل الإعارة.

تفتيش ذاتي للجماهير.. وضوابط مشددة قبل مباراة الهلال والأهلي بالأبطال

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والأهلي المصري اجتماعًا لوضع ضوابط مشددة على دخول الجماهير إلى ملعب الجوهرة الزرقاء الذي سيستضيف اللقاء مساء السبت المقبل.

"غياب الشيخ ورمضان".. تعرف على قائمة الأهلي قبل مواجهة الهلال

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد للسفر إلى السودان من أجل مواجهة الهلال يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مصدر بالأهلي يوضح.. هل يعفو فايلر عن صالح جمعة؟

كشف مصدر مسئول من جانب النادي الأهلي عن حقيقة قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالعفو عن اللاعب صالح جمعة.

قبل مواجهة الهلال.. 3 إصابات في مران الأهلي

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعبه "مختار التتش" استعدادًا للقاء لمباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل ضمن مباريات المرحلة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أمير مرتضى منصور: فيفا رفض شكوى جروس ضد الزمالك

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فرق الكرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لفريق القدم بناديه ضد الزمالك بحجة مسحقاته المتأخرة.

فرانس فوتبول: الأهلي هو ريال مدريد بالنسبة لأوروبا لكن الإهانة لم تُمح

فردت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة مساحة عبر موقعها من أجل الحديث عن الأهلي وحظوظه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل المواجهة الصعبة أمام الهلال السوداني بالجولة الأخيرة.

الزمالك يُرسل قائمته لمباراة الترجي إلى "كاف"

أفادت فضائية الزمالك، مساء اليوم الخميس، إرسال مجلس إدارة ناديه قائمة فريقهم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مواجهة السوبر الأفريقي.

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4 وصايا لمدرب الهلال قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

كشفت تقارير سودانية عن وصايا الفاتح النقر مدرب الهلال السوداني للاعبيه قبل مواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مران الزمالك.. تحصين اللاعبين من البعوض .. وعودة الونش

خاض الزمالك مرانه عصر اليوم الخميس في أنجولا؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أول أغسطس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

الانضباط والأخلاق تقرر إيقاف ميدو 3 مباريات وغرامة مالية

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر للمقاصة 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب الإعتراض بشكل غير لائق.

فخر الدين بن يوسف يقود الإسماعيلي للفوز أمام الإنتاج في أول ظهور محلي له

خطف الإسماعيلي فوزًا صعبًا أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مافسات بطولة الدوري.

اتحاد الكرة يُعلن موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

نفى وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

مصدر يوضح لمصراوي السبب وراء استبعاد الشيخ من مواجهة الهلال

أكد مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن استبعاد أحمد الشيخ لاعب الفريق من القائمة المسافرة إلى السودان لمواجهة الهلال، فني.

مصدر لـ"الخليج 365": حسين السيد ينتقل للدوري التونسي

كشف مصدر داخل نادي الصفاقسي التونسي عن التوصل لاتفاق مع إدارة الأهلي وحسين السيد المدافع الأيسر للفريق على استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

بالصور.. الجماهير تستقبل بعثة الأهلي في الخرطوم وسط تواجد أمني مكثف

وصلت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، لمطار الخرطوم بالسودان مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

الاتحاد يُخرج الزمالك من المربع الذهبي بالدوري بتعادله أمام سموحة

سقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل أمام نظيره سموحة بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.