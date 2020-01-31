محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف ليوم الخميس 30 يناير. هدفا مباراة الاتحاد وسموحة أهداف مباراة برشلونة وليجانيس أهداف مباراة الإسماعيلي والانتاج الحربي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الخميس.. فوز الإسماعيلي.. وتعادل الاتحاد.. واكتساح برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.