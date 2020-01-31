تصريحات الخميس.. قرارات لإعادة الانضباط بالزمالك.. وكواليس عبدالله السعيد والحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز تصريحات نجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 30 يناير.

مرتضى يكشف: سأعلن قرارات قريبا لإعادة الانضباط بالزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه اتخذ عددًا من القرارات لإعادة الانضباط في الجهاز الفني، والفريق.

مصدر: فاروق جعفر يفاوض 3 من نجوم الزمالك للانضمام للجنة الكرة

أكد مصدر بالزمالك أن مجلس إدارة النادي يدرس تشكيل لجنة كرة، لمتابعة الفريق الأول، والتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

مدير الكرة السابق بالهلال: عودة "الكبار" دعم لنا.. ومباراة الأهلي تسير في اتجاه واحد

قال محمود جبارة السادة مدير الكرة السابق بنادي الهلال إن مباراة الفريق السوداني أمام الأهلي تسير في اتجاه واحد، لافتًا إلى أن الهلال لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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عبدالناصر محمد: عبدالله السعيد قال للحكم "لو راجل اطردني".. وانظروا لطارق حامد

هاجم عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس ضمن مباريات الأسبوع الـ15.

"ليه جمهور الزمالك شايفه رونالدو".. بلال يوجه رسالة جديدة لمصطفى محمد

وجه أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، رسالة جديدة لمصطفى محمد مهاجم وهداف نادي الزمالك الحالي.

بعد أول مشاركة مع الإتفاق.. أزارو يتحدث عن دعم جماهير الأهلي والعودة للمنتخب

أكد وليد أزارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي، أنه تلقى دعما كبيرًا من جماهير النادي الأهلي خلال فترة لعبه ضمن صفوف الفريق الأحمر.

رئيس الهلال السوداني: الأهلي نادي عظيم

أبدى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال السوداني، سعادته باستقبال السفير المصري في بلاده وبعثة النادي الأهلي بملعب الجوهرة الزرقاء.