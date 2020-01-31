مصدر: فاروق جعفر يفاوض 3 من نجوم الزمالك للانضمام للجنة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر بالزمالك أن مجلس إدارة النادي يدرس تشكيل لجنة كرة، لمتابعة الفريق الأول، والتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"يلا كورة"، إلى أن اللجنة ستضم 4 أعضاء وهم فاروق جعفر، وحسن شحاته، وأيمن يونس، وحازم إمام.

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وأكمل: "تم الاتفاق مع فاروق جعفر الذي سيجتمع مع الثلاثي حسن شحاته، وحازم إمام، وأيمن يونس، لمعرفة موقفهم من الانضمام للجنة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد في تصريحات تليفزيونية، أنه اتخذ عددًا من القرارات لإعادة الانضباط داخل الجهاز الفني والفريق، سيتم الكشف عنها لاحقا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.