مصدر لـ"الخليج 365": حسين السيد ينتقل للدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل نادي الصفاقسي التونسي عن التوصل لاتفاق مع إدارة الأهلي وحسين السيد المدافع الأيسر للفريق على استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أن الأطراف الثلاثة قد اتفقوا على اتمام الصفقة بحيث يتم الانتقال لنهاية الموسم بنية البيع النهائي.

وسيحسم الأهلي والصفاقسي الصفقة بشكل نهائي يوم الجمعة حيث سيتم غلق باب الانتقالات الشتوية في البلدين في اليوم ذاته.

ولم يتمكن حسين السيد من المشاركة في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ عودته من الإعارة للاتفاق السعودي في الصيف الماضي.