الأتفاق السعودي يجدد عقد محمد الكويكبي حتى ٢٠٢٤

أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد محمد الكويكبي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي.

ونشر نادى الاتفاق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا : الشنب اتفاقي حتى ٢٠٢٤.

انضم محمد الكويكبي صاحب ٢٥ عاما إلى نادي الاتفاق السعودي موسم ٢٠١٦ قادما من نادي العروبة.

يستعد نادي الاتفاق لمواجهة أهلى جدة يوم الخميس ٦ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس

يحتل نادى الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد برصيد ٢٠ نقطة.

الشنب اتفاقي حتى ٢٠٢٤.انضم محمد الكويكبي صاحب ٢٥ عاما إلى نادي الاتفاق السعودي موسم ٢٠١٦ قادما من نادي العروبة.يستعد نادي الاتفاق لمواجهة أهلى جدة يوم الخميس ٦ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يحتل نادى الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد برصيد ٢٠ نقطة.

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