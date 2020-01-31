رسميًا.. النصر يضم عبدالعزيز الدوسري لمدة موسم ونصف

حسمت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت صفقة انتقال عبدالعزيز الدوسري لاعب خط وسط فريق الفيصلي لانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقعت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عقدا رسميا مع الكابتن عبدالعزيز الدوسري لمدة موسم ونصف، كان ذلك بمقر النادي بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي ومدير الاحتراف بالنادي احمد الغامدي.

ولعب عبدالعزيز الدوسري صاحب ال ٣١ عاما في أكثر من نادي ابرزهم الهلال السعودي و الفيصلى.

يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق الفتح يوم الخميس ٦ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس

ويحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد ٣٤ نقطة.

عبدالعزيز الدوسري لمدة موسم ونصف، كان ذلك بمقر النادي بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي ومدير الاحتراف بالنادي احمد الغامدي.ولعب عبدالعزيز الدوسري صاحب ال ٣١ عاما في أكثر من نادي ابرزهم الهلال السعودي و الفيصلى.يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق الفتح يوم الخميس ٦ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد ٣٤ نقطة.

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