الأحد.. الزمالك يحدد موقفه من خوض مباراة السوبر أمام الترجي التونسي

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل بمقر النادي وذلك لإعلان موقف الزمالك من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل بمقر النادي وذلك لإعلان موقف الزمالك من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

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