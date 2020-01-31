عبد الرزاق حمد الله وجوميز يتصدران ترتيب هدافي الدوري السعودي

سجل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، هدف التعادل في مرمى ضمك في الدقائق الأخيرة، ليخطف لفريقه تعادلًا صعبًا في مباراة أقيمت في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، المقلب "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

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في المباراة سجل أولًا لضمك صاحب الأرض فاروق شافعي في الدقيقة 52 أما التعادل فجاء من

عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 99.

هذا التعادل حافظ "العالمي" على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة بعد خوض 16 مباراة، بفارق نقطتين عن الجار اللدود الهلال الذي سجل 32 نقطة وسيقابل أبها غدًا الجمعة.

هداف الدوري السعودي الموسم الماضي عبد الرزاق حمدالله بهدف اليوم تساوى مع الفرنسي مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بـ 12 هدفًا لكل منها.

المركز الأول: بافيتمبي جوميز "الهلال " بـ 12 هدفًا

المركز الثاني: عبد الرزاق حمد الله "النصر" بـ 12 هدفًا

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المركز الثالث: عمر السومة "الأهلي" بـ 11 هدفًا

المركز الرابع: كارلوس إدواردو "الهلال" بـ 9 أهداف

المركز الخامس: روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" بـ 8 أهداف

المركز السادس: دجانيني تافاريس "الأهلي" بـ 8 أهداف

المركز السابع: روني فرنانديز "الفيحاء" بـ 7 أهداف

المركز الثامن: كارليس أندريا ماستينور "العدالة" بـ 7 أهداف

المركز التاسع: يوسف نياكات "الوحدة" بـ 7 أهداف

المركز العاشر: سباستيان جيوفينكو "الهلال " بـ 6 أهداف