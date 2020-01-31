حقق فريق ضمك متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مفاجأة كبيرة بالتعادل مع النصر حامل اللقب والمتصدر في مباراة أقيمت اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة" وانتهت بنتيجة 1-1.
اقرأ أيضًا.. فيديو.. النصر ينجو من الهزيمة أمام ضمك فى مباراة مثيرة بالدورى السعودى
سجل أولًا فاروق شافعي في الدقيقة 52 وثم تعادل المغربي عبد الرزاق حمد الله فيالدقيقة 99، ليبقى "العالمي" في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال الذي سيقابل أبها غدًا الجمعة في مواجهة سهلة نسبيَا وبتحقيقه الفوز يصعد إلى الصدارة.
كما حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف سوليمان دوكارا في الدقيقة 11 وهزاع إبراهيم هزاع في الدقيقة 51 وسعيد الربيعيفي الدقيقة 94 أما هدف الوحدة فجاء من يوسف نياكات في الدقيقة السابعة.
وبعد نهاية مباريات الخميس جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الملقب "كأس دوري الأمير محمد بن سلمان" كالاتي: -
النصر بـ 34 نقطة
الهلال بـ 32 نقطة
الأهلي بـ 29 نقطة
الوحدة بـ 27 نقطة
التعاون بـ 26 نقطة
الرائد بـ 26 نقطة
الفيصلي بـ 24 نقطة
أبها بـ 23 نقطة
الشباب بـ 22 نقطة
الاتفاق بـ 20 نقطة
الفيحاء بـ 18 نقطة
الاتحاد بـ 15 نقطة
الحزم بـ 15 نقطة
الفتح بـ 10 نقاط
العدالة بـ 10 نقاط
ضمك بـ 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية مباريات الخميس.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.