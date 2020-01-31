بعد نهاية مباريات الخميس.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق ضمك متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مفاجأة كبيرة بالتعادل مع النصر حامل اللقب والمتصدر في مباراة أقيمت اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة" وانتهت بنتيجة 1-1.

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سجل أولًا فاروق شافعي في الدقيقة 52 وثم تعادل المغربي عبد الرزاق حمد الله في

الدقيقة 99، ليبقى "العالمي" في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال الذي سيقابل أبها غدًا الجمعة في مواجهة سهلة نسبيَا وبتحقيقه الفوز يصعد إلى الصدارة.

كما حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف سوليمان دوكارا في الدقيقة 11 وهزاع إبراهيم هزاع في الدقيقة 51 وسعيد الربيعي

في الدقيقة 94 أما هدف الوحدة فجاء من يوسف نياكات في الدقيقة السابعة.

وبعد نهاية مباريات الخميس جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الملقب "كأس دوري الأمير محمد بن سلمان" كالاتي: -

النصر بـ 34 نقطة

الهلال بـ 32 نقطة

الأهلي بـ 29 نقطة

الوحدة بـ 27 نقطة

التعاون بـ 26 نقطة

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الرائد بـ 26 نقطة

الفيصلي بـ 24 نقطة

أبها بـ 23 نقطة

الشباب بـ 22 نقطة

الاتفاق بـ 20 نقطة

الفيحاء بـ 18 نقطة

الاتحاد بـ 15 نقطة

الحزم بـ 15 نقطة

الفتح بـ 10 نقاط

العدالة بـ 10 نقاط

ضمك بـ 10 نقاط.