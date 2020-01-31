المصري البورسعيدي يكشف عن مصير إيهاب جلال

أعلن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن تجديد الثقة في خدمات المدير الفني لفريق الكرة بالنادي إيهاب جلال.

وقال الخولي في تصريحات لقناة الزمالك: "قررنا تجديد الثقة في إيهاب جلال خلال الاجتماع الذي أعقب الخسارة أمام الجونة".

وأضاف:"الابقاء على خدمات إيهاب جلال كان القرار الأخير لمجلس إدارة المصري والمدير الفني يعاني من حالة نفسية سيئة عقب خسارة الفريق أمام الجونة".

جلال.وقال الخولي في تصريحات لقناة الزمالك: "قررنا تجديد الثقة في إيهاب جلال خلال الاجتماع الذي أعقب الخسارة أمام الجونة".وأضاف:"الابقاء على خدمات إيهاب جلال كان القرار الأخير لمجلس إدارة المصري والمدير الفني يعاني من حالة نفسية سيئة عقب خسارة الفريق أمام الجونة".

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