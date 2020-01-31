أدهم السلحدار:الاسماعيلي تخلص من الضغوط النفسية بنقاط الانتاج

أبدى أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق نادي الإسماعيلي، ارتياحه وسعادته بإنتصار الدراويش على الانتاج الحربي ينتيجة 3/2، بمنافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال السلحدار في تصريحات لقناة الزمالك" تفوقنا عى منافس عنيد يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى لم

يخسر منذ 9 مباريات". وأضاف:" كان لدينا هدف واضح منذ بداية المباراة بحصد النقاط الثلاثة وحافز كبير للفوز من أجل التقدم 6 مراكز بجدول ترتيب المسابقة وهو ما تحقق بالفعل".وواصل مدرب الدراويش تصريحاته:" اللاعبين يقع عليهم ضغوط نفسية كبيرة بسبب موقفنا وترتيبنا في الدوري، وأرى أن الفوز على الانتاج خفف الكثير من هذه الضغوط". وأنهى تصريحاته مؤكداً على علاقته المميزة بالمدير الفني الجديد للفريق، الفرنسي جوميز، مشيراً على أنه لا يبخل مطلقاً على توفير جميع المعلومات برفقة المدرب المساعد محمد محسن أبوجريشة لجوميز".