ينطلق في الواحدة مساء غد الجمعة، فعاليات المشروع القومي للإسكواش بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يستهدف اكتشاف اكبر عدد من الموهوبين في لعبة الاسكواش، بعد التفوق المصري الكاسح لها خلال السنوات الماضية.
وأكد امير وجيه المدير الفني لمنتخب مصر، والمشرف علي المشروع أنه هناك إقبال منقطع النظير بعد تلقي
ويتوقع امير وجيه أن يحضر إلى مركز شباب الجزيرة غد أكثر من ٥٠٠ لاعب، للاختبار ضمن مشروع موهوبي الاسكواش، معربا عن سعادته بالصدى الكبير للمشروع وإقبال النشء الصغير على خوض تجربة لعبة الاسكواش.
ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وتحت قيادة المدير الفني العالمي أمير وجيه وذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة ، والشرطة والايتام .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير وجيه: فخور بالإقبال على المشروع القومي والاسكواش أصبح للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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