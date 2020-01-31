كونتي يتحدث عن أول مشاركة لإريكسن مع إنتر ميلان

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أن مشاركة الدنماركي كريستيان إريكسن المنتقل حديثًا للفريق جاءت باكرًا على عكس ما كان مخططًا لها وذلم خلال مواجهة فيورنتينا في ربع نهائي كأس أيطاليا والتي فاز فيها "الأفاعي" بهدفين مقابل هدف.

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ويشار إلى أن إريسكن قد انتقل رسميًا إلى إنتر ميلان من توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 20 مليون يورو بحسب ما أكدته التقارير الصحفية.

وقد شارك صاحب الـ 27 عامًا مع الفريق

في الدقيقة 66 بدلًا من ألكسيس سانشيز، الذي كان يلعب في مركز صانع اللعب.

عقب المباراة، قال أنطونيو كونتي، أنه لم يكن يريد أن يشرك إريكسن بهذه السرعة لكنه اضطر لذلك بسبب نقص وسط الملعب.

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وأوضح بقوله "لم نكن نريد أن يشارك إريكسن بهذه السرعة، حيث انه لم يشارك في التدريبات إلا أمس فقط لكن كان ماتياس فيتشينو ونيكولو باريلا الوحيدين المتاحين لدينا، وإريكسن لديه شخصية ويزيد إمكانيات التشكيل بالفعل، أتمنى أن يعود

اللاعبين المصابين، لأننا نعاني في خط الوسط".

وأكمل "لقد جربناه في مركز خط الوسط هجومي ليحل محل ستيفانو سينسي وماركو برزوفيتش، إريكسن يستطيع أن يؤدي بشكل مختلف، وسنرى يمكن أن يكون هذا خيارًا لدينا، لكن علينا أن نعمل على ذلك بطريقة مكثفة، في المباراة لم نرد أن نشارك بثلاث مهاجمين لأن كان هناك مشكلة في الوسط".

بعدما شارك إريكسن بدقائق استطاع باريلا تسجيل هدف الفوز وجلب الفوز للإنتر، وبعد ذلك كاد أن يقدم للإنتر أول تمريرة حاسمة عندما مرر الكرة للاوتارو مارتينيز الذي أودع الكرة بالفعل في المرمى، لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل.

بهذا الفوز صعد إنتر لمواجهة نابولي في مباراة ذهاب وعودة في نصف النهائي بكأس إيطاليا أما ميلان سيواجه يوفنتوس.