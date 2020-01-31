أهداف مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك اسبانيا

اجتاز فريق برشلونة نظيره ليجانيس، مساء اليوم الخميس 30-1-2020، على ملعب “كامب نو”، بخمسة أهداف دون رد ضمن مواجهات دور الستة عشر في كأس ملك إسبانيا، وسجل ليونيل ميسي هدفين من تلك الخماسية خلال الشوط الثاني.

وافتتح برشلونة التسجيل في وقت مُبكر بتسديدة للفرنسي أنطوان جريزمان من داخل منطقة الجزاء بعد حصوله على تمريرة عرضية من سيميدو في الدقيقة الرابعة.

وأضاف المدافع الفرنسي “لونجليه” الهدف الثاني برأسية جميلة بفضل عرضية أجمل من ركنية نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي من الجهة اليسرى لمرمى ليجانيس في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 59 كلل ليونيل ميسي مجهوداته بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بمراوغة فنية رائعة داخل منطقة الجزاء لاثنين من مدافعي ليجانيس قبل أن ترتطم تصويبته في قدم أحدهما لتغير اتجاهها.

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وأضاف البديل “أرثر” الهدف الرابع للبرسا بتصويبة مباشرة في الشباك الفارغة بعدما تابع تسديدة لليونيل ميسي ارتدت من جسد أحد المدافعين.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء، حصل ليونيل ميسي على تمريرة بينية في العمق الدفاعي لليجانيس، راوغ بفضلها حارس مرمى لحظة استلامه للكرة ليضعها في سقف الشبكة، ليقود العملاق الكتالوني لأكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع ليجانيس.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يلعب فيها برشلونة الدور ثمن النهائي في الكأس من مواجهة واحدة منذ 69 عاماً، بعد أن تم تغيير النظام في الموسم الحالي.

وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع موعد تحقيق رقم قياسي جديد، حيث وصل إلى الفوز رقم 500 له في مختلف المسابقات مع الفريق الكاتالوني.

شاهد أهداف برشلونة أمام ليجانيس