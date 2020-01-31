رياضة | ديربي مصر والسودان| مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي مصر والسودان| مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً مساء غداً السبت على مضيفه الهلال السوداني على ملعب ستاد الهلال ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد الهلال في تمام التاسعة من مساء السبت الموافق 1_2_2020 بتوقيت القاهرة حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

ومن المتوقع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل الأحمر الذي يستعد لخوض مباراة هامة أمام مضيفه الهلال السوداني بالاعتماد على طريقته المفضلة 4-2-3-1 حيث يبدأ محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه فتحي وربيعة وأيمن أشرف ومعلول، وفي الوسط سيتواجد السولية بجانب ديانج، وأمامها أفشة والشحات ووليد سليمان، وسيقود هجوم الشياطين الحمر أجايي.

غيابات الأهلي ضد الهلال السوداني

Advertisements

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة أمام الهلال السوداني في موقعة السبت حيث يغيب كلا من رمضان صبحي ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير بداعي الإصابة، وسيغيب عن القائمة حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.

تشكيل الهلال السوداني المتوقع ضد الأهلي

وعلى الجانب الآخر يُتوقع أن يبدأ الفاتح النقر المدير الفني لفريق الهلال السوداني تشكيل بطل السودان بالاعتماد على طريقته المفضلة 4-4-2 حيث يكون التشكيل كالتالي :_

حراسة المرمى| جمال سالم

خط الدفاع| أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله

خط الوسط| أبوعاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد

خط الهجوم| محمد موسى الضي - وليد الشعلة.