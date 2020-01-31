رياضة | مواجهات حاسمة لفرق القاهرة في جولة قوية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات حاسمة لفرق القاهرة في جولة قوية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة السادسة، بدوري القسم الثالث، إقامة 7 مواجهات، قوية، فيالثانية والنصف من عصر السبت، في إطار الجولة الثامنة عشر.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مواجهات الجولة الـ 18

1- سراى القبة مع السكة الحديد

يلعب فريق مركز شباب سراى القبة، متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط، مواجهة صعبة على ملعبه، مع المتصدر فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور صاحب الـ 33 نقطة، في مهمة ثقيلة على أصحاب الملعب، وشهد لقاء الدور الأول، فوز السكة بثلاثة أهداف نظيفة

2- الماظة مع البلاستيك

في مواجهة من العيار الثقيل، يخوض فريق ألماظة وصيف المجموعة بقيادة جمال ترك برصيد 29 نقطة لقاء مرتقب مع فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 26 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، تفوق المازة بهدف.

3- شباب بطا مع مصر للتأمين

يلاقي فريق شباب بطا الخامس، برصيد 26 نقطة، بقيادة محمد عابدين، نظيره فريق مصر للتأمين الثالث، برصيد 28 نقطة، بقيادة عمرو عبده، وحقق التأمين الفوز في الدور الأول بهدف.

4- طوخ مع العبور

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يخوض فريق شباب طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 16 نقطة لقاء صعب مع فريق العبور صاحب المركز السادس بقيادة عطيه السيد برصيد 25 نقطة، وحقق فريق العبور الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.

5- الشمس مع الغابة

يلعب فريق الشمس صاحب المركز العاشر برصيد 20 نقطة مع فريق الغابة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، وفاز الشمس بهدف نظيف في الدور الأول.

6- بهتيم مع الأميرية

يواجه فريق بهتيم صاحب المركز الثامن بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 22 نقطة ن؟]ره فريق الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 15 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، خسارة بهتيم بثلاثية نظيفة.

7- اتحاد الشرطة مع بنها

يستضيف فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة، نظيره فريق بنها صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، وتعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الدور الأول، ببنها.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 33 نقطة

2- ألماظة 29 نقطة

3- مصر للتأمين 28 نقطة

4- البلاستيك 26 نقطة

5- شباب بطا 26 نقطة

6- العبور 25 نقطة

7- المرج 23 نقطة

8- بهتيم 22 نقطة

9- اتحاد الشرطة 21 نقطة

10- الشمس 20 نقطة

11- الغابه 18 نقطة

12- طوخ 16 نقطة

13- بنها 15 نقطة

14- الأميرية 15 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط