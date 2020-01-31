رياضة | عاجل.. نجم يوفنتوس ينهي الاتفاق مع ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم يوفنتوس ينهي الاتفاق مع ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي الاتفاق مع ناديه الجديد الذي سينضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بوروسيا دورتموند يستهدف خطف نجم يوفنتوس

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أظهر رغبة في التعاقد مع الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس في يناير الجاري.

تشان يوافق على الانضمام إلى بوروسيا دورتموند

وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن تشان وافق على الانضمام إلى نادي بوروسيا دورتموند في هذا الشتاء.

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وكشفت التقارير أن إيمري تشان سوف ينضم إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند في يناير الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بألزامية الشراء.

سبب رغبة تشان في الرحيل عن يوفنتوس

وأظهر إيمري تشان رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في انتقالات يناير الجارية بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم وقيام ماوروسيو ساري مدرب الفريق برفع اسمه من القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

مشاركات إيمري تشان مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.