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رياضة | مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

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بات حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الانضمام لصفوف الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

 

ووافق النادي الأهلي على العرض المقدم من الصفاقسي التونسي لضم الظهير الأيسر، حيث من المتوقع أن يدفع النادي التونسي مليون جنيه مقابل الحصول على خدات حسين السيد.

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وخرج حسين السيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة.

 

ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيلها بين جميع الأطراف الثلاثة.

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