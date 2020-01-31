رياضة | قوات الجيش والشرطة في السودان تؤمن بعثة الأهلي فور وصولها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الجيش والشرطة في السودان تؤمن بعثة الأهلي فور وصولها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمطار الخرطوم منذ قليل وسط تأمين كبير من قوات الشرطة والجيش السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت قوات الشرطة والجيش السوداني على التواجد في مطار الخرطوم لتأمين بعثة الفريق الأحمر فور وصولها مباشرة.

وقامت قولت الشرطة والجيش السوداني بمرافقة حافلة الفريق الأحمر من مطار الخرطوم وحتى فندق الإقامة.

