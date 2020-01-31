رياضة | جماهير الأهلي تستقبل البعثة في السودان.. وتطالب اللاعبين بالتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تستقبل البعثة في السودان.. وتطالب اللاعبين بالتأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير النادي الأهلي، باستقبال بعثة الفريق الأحمر فور وصوله إلى مطار الخرطوم بالسودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص عدد من جماهير النادي الأحمر على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال البعثة لدعم الفريق الأحمر قبل مواجهة السبت المقبل.

وقامت الجماهير الحمراء بالهتاف للاعبين ولمحمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة وطالبوا الجميع بالصعود لريع النهائي.