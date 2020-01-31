رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 30 / 1 / 2020

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اعلان قائمة الفريق المتجهة للسودان لملاقاة فريق الهلال في الجولة السادسة بمرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 30 - 1 - 2020:-

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

1- قائمة الأهلي ضد الهلال بدون الشيخ ورمضان صبحي و6 نجوم

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد الشيخ - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي - محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي

2- صدمة جديدة للأهلي بسبب رمضان صبحي

أعلن نادي نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح فريق الأهلي أن القلعة الحمراء لن تستطيع شراء اللاعب بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي في نهاية الموسم.

وأكد شوقي في تصريحات إذاعية أن هيديرسفيلد لن يفرط في رمضان صبحي بأقل من 10 ملايين جنيه استرليني وهو مبلغ كبير جدًا على القلعة الحمراء.

وأضاف شوقي: "أغلى لاعب مصري لو أكرمناه سيكون ثمنه 15 مليون جنيه بينما هيديرسفيلد بدأ في تسويق رمضان بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ولن يتركه بأقل من 10 ملايين جنيه استرليني لأنه أصبح لاعبًا في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "تمنيت أن أكون وكيلًا لحسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق لأذهب به بعيدًا في عالم الاحتراف كهداف أسطوري لا مثيل له.

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3- أحمد الشيخ يدخل "ثلاجة" فايلر في الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي خروج أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأحمر من قائمة الفريق التي سافرت إلى السودان.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

وبرر النادي الأهلي غياب أحمد الشيخ عن قائمة الفريق الأحمر بسبب إصابته في كرة مشتركة مع عمرو السولية في التدريبات الجماعية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن السويسري فايلر بات غير مقتنع بأداء أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي بعد حصوله على أكثر من فرصة مع الفريق الأحمر على حساب لاعبين أخرين في المباريات الرسمية السابقة بالدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

واستقر السويسري فايلر على تجميد أحمد الشيخ في النادي الأهلي وعدم مشاركته في المباريات القادمة خاصة بعد الأداء الهزيل في مباراة النجم الساحلي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها الأحمر بهدف نظيف سجله أجايي.

4- خاص.. الكشف عن سبب استبعاد أحمد الشيخ من مباراة الهلال السوداني

كشف مصدر داخل الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر من السفر مع بعثة الفريق إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت تقارير قد أشارت اليوم إلى أن استبعاد الشيخ جاء نتيجة تعرضه للإصابة خلال مران الأهلي اليوم الخميس قبل السفر إلى السودان.

وأكد المصدر بأن استبعاد الشيخ جاء لوجهة نظر فنية واللاعب سليم تمامًا واستبعاده جاء بناءًا على وجهة نظر الحهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

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5- حقيقة عفو "فايلر" عن صالح جمعة

لا تزال أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي هي الحدث الشاغل داخل جدران القلعة الحمراء بالفترة الماضية.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أكد على عدم رغبته في الاعتماد على صالح جمعة هذا الموسم فاتحاً أمامه باب الرحيل.

وفي ظل رغبة فايلر بعدم الاعتماد على صالح جمعة انتشرت بعض الأنباء حول نية المدرب بالعفو عن اللاعب ومنحه فرصة جديدة داخل النادي.

ولكن ما آثير مؤخراً عن عفو فايلر عن صالح جمعة ليس صحيحاً على الإطلاق ولا توجد مؤشرات على ذلك، فاللاعب لا يزال خارج التدريبات الجماعية وهو أكبر مؤشر على عدم رغبة المدرب في بقاء صالح جمعة مع الفريق، وأن الأنباء المترددة حول العفو عن اللاعب مجرد شائعات.