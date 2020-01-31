رياضة | بعثة الأهلي تصل السودان استعدادًا لمواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل السودان استعدادًا لمواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب إلى مطار الخرطوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.