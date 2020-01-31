رياضة | الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع بديل رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري خوفاً من مغالاة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في المقابل المادي.

وأعلن نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي لن يستطيع الإبقاء على رمضان صبحي عقب انتهاء الإعارة الحالي بنهاية الموسم بعدما وصل سعره إلى 10 ملايين إسترليني.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن النادي الأهلي وضع سيناريو لإيجاد بديل رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي المقبل ، على الرغم من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد من أفيس البرتغالي.

واتفق محمود الخطيب مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم ، من أجل التعاقد مع لاعب إفريقي سوبر يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر.

وجاء تحرك مسؤولي الأهلي بعدما فشلت المفاوضات مع هدرسفيلد تاون لشراء رمضان صبحي، خاصة أن النادي الإنجليزي بدأ تسويق اللاعب في البريميرليج وفي الدوري الإيطالي "الكالتشيو" قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.