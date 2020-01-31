رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 30 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد والمعار إلى بروسيا دورتموند العودة إلى الملكي نهاية الموسم.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم بروسيا دورتموند يرفض العودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند لا يفكر في الوقت الحالي في العودة إلى ريال مدريد وأنه يركز في الوقت الحالي مع بروسيا دورتموند.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند رفض عودة حكيمي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي من أجل استكمال مدة إعارته حتى نهايتها.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم المغربي لا يرغب في العودة إلا عندما يحصل على ضمان باللعب بشكل أساسي ولن يرضى بدوره كبديل في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يلعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر ولا يرغب في أن يكون بديلًا لكارفخال أو مارسيلو وهما الثنائي الذان يعتبران من أهم عناصر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند سيتفاوض مع ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارة حكيني للحصول على خدمات النجم المغربي بشكل نهائي خاصة وأنه يميل إلى الاستمرار مع أسود الفيستيفاليا.

أخبار ريال مدريد

- خبر سار لريال مدريد قبل ديربي مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن تدريبات ريال مدريد شهدت مفاجأة سارة قبل مواجهة ديربي مدريد يوم السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد خاض المران الجماعي بأكمله وذلك بعد شفائه التام من الإصابة وأصبح قريبًا من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ألمحت أن هازارد سيغيب عن مباراة الملكي المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية قبل أن يشارك النجم البلجيكي اليوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يغيب عن المشاركة في المباريات مع الملكي منذ نوفمبر الماضي وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام باريس سان جيرمان في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد سيكون متواجدا بنسبة 100% في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 26 فبراير المقبل.

- فينيسيوس بديل هازارد في ديربي مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن ريال مدريد سيفقد خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد بسبب الإصابة بالإضافة إلى وجود شكوك حول جاهزية الويلزي جاريث بيل نجم الفريق الذي عاد مؤخرًا الى التدريبات الجماعية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم الفريق يمتلك فرصة اللعب كأساسي في مواجهة أتلتيكو مدريد خاصة بعد تألقه أمام ريال سرقسطة وتسجيله لهدف رائع.

وكشفت وسائل الإعلام أن البرازيلي رودريجو جوس هو المنافس الأول لفينيسيوس ولكن رودريجو تراجع مستواه في الفترة الأخيرة لذلك فإن فينيسيوس يملك فرصة ذهبية للمشاركة في ديربي مدريد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يبدو أنه سيعتمد على فينيسيوس كأساسي أمام أتلتيكو مدريد خاصة مع وجود كلا من إيسكو وخيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز ولكن قد يكون له دور في المباراة.

- توتنهام يؤجل صفقة نجم الملكي للصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن إدارة توتنهام اتخذت قرار برئاسة دانيل ليفي بشأن إمكانية ضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت مؤخرًا عن رغبة توتنهام في ضم جاريث بيل وذلك بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

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وعلى جانب آخر، أشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن توتنهام لن يتحرك لعقد أي صفقة أخرى حتى نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الموقع الفرنسي أن جاريث بيل سيستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم الحالي كما أشار وكيله جوناثان بارنيت في تصريحات صحفية من قبل.

آخر أخبار ريال مدريد

- ميلان يخطط لضم نجم ريال مدريد في الصيف المقبل

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رودريجيز عاد إلى ريال مدريد هذا الموسم من أجل اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان عقب نهاية إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني ولم يحصل على الفرصة كاملة في التشكيل الأساسي للملكي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان سيجمع مبلغًا ثمينًا من بيع الثلاثي سوسو وريكاردو رودريجيز وبيونتيك والذي قد يصل إلى 55 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه من خلال هذه المبيعات سيحاول ميلان إقناع ريال مدريد بضم الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق في الصيف المقبل.

وألمح الموقع الإيطالي أن ميلان كان يرغب في ضم رودريجيز في الموسم الماضي ولكن ريال مدريد طلب 50 مليون يورو وهو المبلغ الذي لم يستطع النادي الإيطالي أن يقوم بدفعه مرة واحدة.

ونوه الموقع الإسباني أن ميلان يرغب في إقناع ريال مدريد بضم النجم الكولومبي في الصيف المقبل مستغلًا تبقي موسم واحد في عقد خيمس رودريجيز وأن ذلك قد يجعل سعره أقل.

- زيدان يستعيد سلاحاً مهماً قبل ديربي مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن هازارد أصبح جاهزاً للمشاركة ضد أتليتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني بعد أن خاض التدريبات الجماعية بشكل كامل مع زملائه، إستعداداً للديربي.

وبلغت مدة غياب هازارد 63 يوماً عن الفريق، ليصبح ضمن الخيارات المتاحة لزيدان، والذي سيحدد مدى إمكانية مشاركته في المباراة.

وأضافت ماركا، أن المهاجم ماريانو دياز عاد للتدريبات الجماعية للفريق، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في لقاء ريال سرقسطة أمس الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، تدريباً إستشفائياً.

وتمكن الريال من هزيمة سرقسطة برباعية دون رد والعبور للدور ربع النهائي من بطولة الكأس، ويتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه برشلونة.

- بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة الديربي

شارك الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في التدريبات الجماعية للفريق الملكي، استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وغاب هازارد عن ريال مدريد منذ مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، يوم 26 نوفمبر من العام الماضي 2019.

وأصبح هازارد جاهزاً للمشاركة في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وقرار مشاركته من عدمه يرجع إلى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

نشرة أخبار ريال مدريد

- زيدان يوبخ نجم ريال مدريد علنا

انفعل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على مارسيلو خلال مباراة الفريق ضد ريال سرقسطة رغم الفوز برباعية في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان انفعل مرتين على مارسيلو خاصة في الشوط الأول في الدقيقة 19، عندما ارتكب الظهير البرازيلي خطأ كاد يتسبب في هدف لفريق الدرجة الثانية.

وعاد زيدان ليصيح غاضباً بسبب عدم ضغط مارسيلو على الكرة خلال أمسية احتفل فيها اللاعب البرازيلي بخوض مباراته رقم 500 مع ريال مدريد.

وربما لم يعد مارسيلو الخيار الأول لزيدان هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر، مع ارتفاع أسهم الفرنسي فيرلان ميندي، الذي منح الريال صلابة دفاعية أكبر.