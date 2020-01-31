الامارات | «كنافة» يوم ميلاد «بيليه»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كنافة» يوم ميلاد «بيليه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، على حسابه في «إنستغرام»، صورة لزميله محمد جمعة (بيليه) يحتفل بيوم ميلاده بطريقة مبتكرة خلال تدريبات الفريق، الأسبوع الماضي، إذ أحضر اللاعبون له «كنافة» مكتوباً عليها باللغة الإنجليزية «عيد ميلاد سعيد بيليه». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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