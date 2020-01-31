الامارات | 120 مليون درهم جوائز مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مليون درهم جوائز مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تفاصيل سباق ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي ينطلق بعد غدٍ، ويستمر حتى 12 فبراير، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي. ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 120 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي للنادي، علي سعيد بن سرود، خلال المؤتمر الصحافي، أمس، إنه بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سيتم تقديم جوائز نقدية قيمتها 60 مليون درهم للفائزين في السباقات التي ستقام في المهرجان، إضافة إلى 183 سيارة تتخطى قيمتها الـ60 مليون درهم، ليبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 120 مليون درهم، سيتم توزيعها على الفائزين في 325 شوطاً ستقام خلال المهرجان.

وأضاف: «نادي دبي لسباقات الهجن أكمل كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان، الذي يأتي تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الـ12 لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية عهد دبي»، موضحاً: «في كل عام يتحفنا سموه بمبادراته المتفردة في كل المجالات، ومكرماته على أهل الهجن لا تتوقف، لذا نحن عاجزون عن شكره، ولن تساعدنا الكلمات لنوفيه حقه».

وقال علي بن سرود إن النسخة الحالية من المهرجان ستحتوي فقط على رموز بالنسبة لهجن أبناء القبائل، كاشفاً عن اجتماعات مكثفة شهدتها الفترة الماضية للجنة الاتحادية المشتركة لإدارة سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ، التي تتكون بين نادي دبي لسباقات الهجن، واتحاد الهجن، مشيراً إلى أن التوجيهات صدرت بأن يكون التنافس بين المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال أشواط السيارات والأشواط النقدية.

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وأعلن المدير التنفيذي لنادي دبي للهجن عن طرح النادي مسابقة التصوير الفوتوغرافي، موضحاً أنه سيتم تقديم جوائز كبيرة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها، كما أعلن بن سرود عن انطلاق القرية التراثية بشكل متجدد، وقال: «سيشهد المهرجان إقامة مزاد الطف، وهو فعالية درجنا على تنظيمها سنوياً، ونتوقع أن يشهد تدافع الملاك من أجل اقتناء السلالات الفاخرة التي ستطرح من خلاله».

وأشار إلى أن مهرجان ولي عهد دبي سيشهد إقامة 325 شوطاً، بواقع 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل، وسيكون هنالك 20 رمزاً مطروحة للتنافس بين هجن أبناء القبائل، مناصفة بين رموز الأشواط المفتوحة ورموز أشواط الإنتاج. وتتوزع الرموز إلى ثماني كؤوس تحت مسمى «كأس ولي عهد دبي»، تتنافس عليها البكار، وثمانية بنادق للجعدان، وسيكون هناك خنجران في شوطي الزمول المفتوح والإنتاج، وبالمقابل سيكون التنافس على أشده على سيفي ولي عهد دبي في شوطي الحول المفتوح والإنتاج. وأضاف: «سيكون هناك 183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، فورد ستيشن، كروز بيك أب)، إضافة إلى 122 شوطاً نقدياً، وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى الـ10 في جميع أشواط المهرجان الكبير».

- 183 سيارة في طريقها إلى الفائزين.

- 325 شوطاً يشهدها مهرجان الهجن.م